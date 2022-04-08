14 заявок на вывоз отходов, собранных по раздельному принципу, поступило за неделю работы пилотного проекта

08.04.2022 [Общество]

Контейнеры для раздельного сбора мусора, где собираются отходы, пригодные для вторичной переработки, были установлены у школ, детских садов и ряда социальных учреждений Вологды в рамках реализации нацпроекта «Экология» еще до 1 апреля. Такие контейнеры обслуживает специальная техника, которая вывозит собранный мусор на мусоросортировочную станцию.

 «Контейнеры предназначены для сбора макулатуры, пластика, металла и стекла. От учреждений по мере накопления сухого мусора в синих контейнерах поступают заявки о вывозе, на основе которых региональный оператор формулирует график для перевозчика. Вывоз сухого, пригодного для вторичной переработки мусора происходит раз в неделю», — прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Каждое учреждение само определяет, когда подать заявку в зависимости от заполнения контейнера. Список точек направляется перевозчику с помощью мобильного приложения. Приехав на место, водитель для отчетности делает фотографии «до» и «после».

По истечении первой недели работы пилотного проекта поступило 14 заявок на вывоз мусора, собранного по дуальному принципу, — рассказали в пресс-службе городской администрации.  

Собранные отходы доставляются на мусоросортировочную станцию на улице Мудрова, где вторсырье направляют на отдельную линию.

«Главный плюс в том, что не нужно отделять пищевые отходы, процесс происходит быстро. Потом мусор идет на прессование. Сформированные прессы складируются, а впоследствии направляются потребителю на вторичное использование. То есть практически все отходы, собранные дуальным способом, идут на переработку», — рассказал представитель АО «Вторресурсы» Николай Стариков.

Раздельный сбор мусора является частью стратегии «ЭкоВологда».

 

Тэги: вторсырье, вывоз мусора, контейнеры, администрация Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

Похожие новости

О сокращении ассортимента принимаемого на акциях вторсырья предупреждают эко-волонтеры Вологды

Причиной сокращения называют кризис

471
0

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в апреле

NewsVo приводит подробный перечень принимаемого вторсырья

927
0

Экологический квест «Охота на колеса в Вологде и Вологодском районе» начнется 1 апреля

Команда победители получат призы

826
0

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в марте

Подробное расписание и перечень принимаемого вторсырья

1157
0

Школа городского эколога пройдет в Вологде 6 марта

Стать участником может бесплатно любой желающий

2051
0

Новые контейнеры для сбора нескольких видов вторсырья установлены в Вологде

«Мультиконтейнеры» для макулатуры, пластика, металла и стекла установлены на Фрязиновской и у ДК ПЗ

3226
0

Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту

Защитники окружающей среды считают это событие важным прецедентом

3498
0

Куда в Вологде можно сдать ненужные вещи

Шесть благотворительных организаций Вологды, которые примут старую одежду, обувь, игрушки, мебель, технику, книги, посуду и постельное белье

3090
0

Четыре акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде в феврале

Предлагаем вашему вниманию график проведения акций и список принимаемого вторсырья

1370
0

Несколько экологических мероприятий пройдут в Вологде 15 января

Вологжане смогут сдать в переработку ели и вторсырье, накопившееся за время новогодних каникул

1655
0

Пункт для раздельного сбора вторсырья установили в Грязовце

Он начнет работу с 29 декабря по адресу Комсомольская, 59, за зданием бывшего кинотеатра «Колос»

1056
0

В Вологде открылось представительство экологической компании «Собиратор»

Это некоммерческая компания, основная задача которой – создавать инфополе с экознаниями для каждого человека и организаций

1219
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Верховажского района срубил шесть елей, чтобы собрать шишки
14 заявок на вывоз отходов, собранных по раздельному принципу, поступило за неделю работы пилотного проекта
В Москве прощаются с Владимиром Жириновским
В Вологде двое мужчин украли 59 комплектов пожарных рукавов из подъездов одного дома
Вологодский губернатор заявил о начале строительства новой школы в Вологде
В Череповце организатор интернет-магазина по продаже наркотиков получил 6,5 лет колонии
Себестоимость школьных обедов выросла на 18%
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

824
0
08.04.2022 [БлогоVO]

Доверяли ли вологжане официальной прессе? Нашла в недрах публицистического наследия педагога Николая Бунакова

303
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

845
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика