14 заявок на вывоз отходов, собранных по раздельному принципу, поступило за неделю работы пилотного проекта

Контейнеры для раздельного сбора мусора, где собираются отходы, пригодные для вторичной переработки, были установлены у школ, детских садов и ряда социальных учреждений Вологды в рамках реализации нацпроекта «Экология» еще до 1 апреля. Такие контейнеры обслуживает специальная техника, которая вывозит собранный мусор на мусоросортировочную станцию.

«Контейнеры предназначены для сбора макулатуры, пластика, металла и стекла. От учреждений по мере накопления сухого мусора в синих контейнерах поступают заявки о вывозе, на основе которых региональный оператор формулирует график для перевозчика. Вывоз сухого, пригодного для вторичной переработки мусора происходит раз в неделю», — прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Каждое учреждение само определяет, когда подать заявку в зависимости от заполнения контейнера. Список точек направляется перевозчику с помощью мобильного приложения. Приехав на место, водитель для отчетности делает фотографии «до» и «после».

По истечении первой недели работы пилотного проекта поступило 14 заявок на вывоз мусора, собранного по дуальному принципу, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Собранные отходы доставляются на мусоросортировочную станцию на улице Мудрова, где вторсырье направляют на отдельную линию.

«Главный плюс в том, что не нужно отделять пищевые отходы, процесс происходит быстро. Потом мусор идет на прессование. Сформированные прессы складируются, а впоследствии направляются потребителю на вторичное использование. То есть практически все отходы, собранные дуальным способом, идут на переработку», — рассказал представитель АО «Вторресурсы» Николай Стариков.

Раздельный сбор мусора является частью стратегии «ЭкоВологда».