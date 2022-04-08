В Москве прощаются с Владимиром Жириновским

08.04.2022 [Общество]

В Москве в пятницу, 8 апреля, утром прошло отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.   

На отпевание пришли родные и близкие политика, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. У храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с лидером ЛДПР.

Позже с Жириновским простился президент Владимир Путин, который положил букет цветов на постамент, постоял у гроба, после чего перекрестился.

Владимир Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля после продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких.

Тэги: похороны, Владимир Жириновский, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса
Фото: РИА Новости

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