В Вологде двое мужчин украли 59 комплектов пожарных рукавов из подъездов одного дома

В Вологде 37-летний и 22-летний местные жители подозреваются в краже пожарных рукавов из шести подъездов дома на Окружном шоссе.

О пропаже имущества заявил представитель управляющей компании. Сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей. Личности подозреваемых установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Мужчин задержали и они рассказали, что, распивая алкоголь, решили подзаработать. Выяснилось также, что один из них живёт в доме, из которого они украли пожарные рукава.

«На преступление отправились в дневное время с дорожной сумкой на колёсах. Обошли шесть подъездов и собрали из ящиков 59 комплектов пожарных рукавов на общую сумму порядка 65 тысяч рублей. В дальнейшем похищенное продали незнакомому мужчине за 20 тысяч рублей, деньги потратили на свои нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.