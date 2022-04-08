Вологодский губернатор заявил о начале строительства новой школы в Вологде

08.04.2022 [Общество]

В Вологде дан старт строительству новой школы, которая появится на улице Сергея Преминина. Об этом в соцсетях написал губернатор области Олег Кувшинников.  

«Микрорайон Бывалово активно развивается и застраивается. Школа очень нужна: многие ребята учатся во вторую смену, и новое здание поможет разгрузить соседние учебные заведения. Возможность построить школу появилась благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту», — рассказал глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, новое учреждение рассчитано на 1224 места. Четырёхэтажное здание будет состоять из функциональных блоков, сформированных вокруг двух внутренних дворов. В школе оборудуют учебные классы, мастерские, столовую, актовый зал и библиотеку. В отдельном блоке здания расположится спорткомплекс с двумя бассейнами и спортзалом. Возле школы будет создана физкультурно-спортивная зона и зона отдыха.

Новая школа должна быть построена к 1 сентября 2023 года.

Тэги: школа, Строительство

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

Похожие новости

1 апреля в Вологодской области начнут принимать заявления в 1класс

Документы смогут подать родители, чьи будущие первоклассники прописаны на закрепленных за определенными школами территориях

842
0

Детский омбудсмен Ольга Смирнова прокомментировала ситуацию с издевательствами в 31 школе Вологды

«В силу своего возраста, социальной незрелости, дети зачастую копируют поведение, которое они видят с экранов телевизора, мониторов, стараются подражать «крутым взрослым»

2305
0

Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение

113 млн рублей на данный момент направлено на закупку оборудования для будущего образовательного учреждения

1034
0

В Череповецкой школе №30 отремонтировали после пожара кабинет истории

ЧП произошло в декабре прошлого года

696
0

Школу на улице Сергея Преминина будет строить компания «Базис ЛТД»

Подрядчик определен по итогам конкурсных процедур,

1375
0

Педагогические чтения, посвященные памяти профессора Александра Камкина, пройдут очно и онлайн в Вологде 15 марта

Мероприятие в первую очередь рассчитано на педагогов, работающих с программой «Социокультурные истоки»

1204
0

В городе Кадников Сокольского района из-за протекающей крыши закрыты два кабинета школы

Эксплуатацию учебных кабинетов приостановил суд

971
0

Власти Вологды заявили о строительстве школы в Прилуках

Строить учебное заведение будет московская компания «ПроШкола»

1856
0

Жительница Белозерска считает, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный антисептик

Она обратилась в прокуратуру

1504
0

Череповецким школьникам разрешили разрисовать стены учебного заведения

Таким образом руководство образовательного учреждения решило проблему вандализма  

1241
0

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории на втором этаже учебного заведения

1514
0

В Череповце открыли Школу народного экскурсовода

В Школе все желающие смогут изучить методику экскурсоведения, готовить и проводить экскурсии

616
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Верховажского района срубил шесть елей, чтобы собрать шишки
14 заявок на вывоз отходов, собранных по раздельному принципу, поступило за неделю работы пилотного проекта
В Москве прощаются с Владимиром Жириновским
В Вологде двое мужчин украли 59 комплектов пожарных рукавов из подъездов одного дома
Вологодский губернатор заявил о начале строительства новой школы в Вологде
В Череповце организатор интернет-магазина по продаже наркотиков получил 6,5 лет колонии
Себестоимость школьных обедов выросла на 18%
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

824
0
08.04.2022 [БлогоVO]

Доверяли ли вологжане официальной прессе? Нашла в недрах публицистического наследия педагога Николая Бунакова

303
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

845
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика