Вологодский губернатор заявил о начале строительства новой школы в Вологде

В Вологде дан старт строительству новой школы, которая появится на улице Сергея Преминина. Об этом в соцсетях написал губернатор области Олег Кувшинников.

«Микрорайон Бывалово активно развивается и застраивается. Школа очень нужна: многие ребята учатся во вторую смену, и новое здание поможет разгрузить соседние учебные заведения. Возможность построить школу появилась благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту», — рассказал глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, новое учреждение рассчитано на 1224 места. Четырёхэтажное здание будет состоять из функциональных блоков, сформированных вокруг двух внутренних дворов. В школе оборудуют учебные классы, мастерские, столовую, актовый зал и библиотеку. В отдельном блоке здания расположится спорткомплекс с двумя бассейнами и спортзалом. Возле школы будет создана физкультурно-спортивная зона и зона отдыха.

Новая школа должна быть построена к 1 сентября 2023 года.