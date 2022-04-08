В Череповце организатор интернет-магазина по продаже наркотиков получил 6,5 лет колонии

08.04.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 25-летнему организатору интернет-магазина по продаже наркотиков и его 28-летнему подельнику, который помогал ему сбывать запрещённые вещества.

Установлено, что младший подсудимый создал магазин в период с 30 ноября 2020 года по 16 апреля 2021 года.

«В его обязанности, как „оператора“ магазина, входило ведение переписки по поводу приобретения психотропного вещества, а также расфасовка и сбыт посредством тайников», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В этот же период он предложил второму подсудимому помогать ему в сбыте - забирать оптовые партии веществ из тайников и выполнять функции «закладчика». Тот согласился. Вечером 16 апреля 2021 года старший подсудимый забрал из тайника психотропное вещество общей массой 226,3 грамма. Сбыть наркотик мужчины не смогли, так как их задержали сотрудники УФСБ РФ по Вологодской области.

В суде «закладчик» рассказал, что подельник покупал наркотики на «теневом» сайте в интернете.

«Видел, как он их расфасовывал в полимерные пакеты, заматывал изолентой, к пакету крепил магнит. Закладки делал он, с помощью магнита прикреплял пакеты к батареям или электрическим щиткам в подъездах домов. Делал фотографии, определял координаты и загружал сведения в магазин. Занимался этим, потому что сам употреблял эти наркотики и хотел оказать финансовую помощь родителям», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Владелец магазина показал, что платил подельнику наркотиками, а не деньгами, так как тот является наркоманом. Указанную партию вещества он выиграл в рулетку в интернете.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств младшему осуждённому назначено наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима и штрафа в 100 тысяч рублей, старшему — девяти лет колонии строгого режима и штрафа в 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: наркотики, интернет-магазин, приговор
фото и видео пресс-службы УФСБ РФ по Вологодской области

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