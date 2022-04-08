Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды

08.04.2022 [Общество]

В Вологодской области с сегодняшнего дня наблюдаются кардинальные изменения погоды. Прошедшей ночью регион пересек теплый фронт североатлантического циклона и сейчас территория области находится в наиболее теплой части циклона. Южные потоки обеспечивают поступление теплого влажного воздуха, в результате чего температура воздуха повысится до +11 градусов.

«Такая же погода сохранится и в выходные дни, среднесуточная температура на 2 — 4 градуса превысит климатическую норму. В ночные часы будут преобладать положительные температуры +5 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +11 градусов. Временами пройдет умеренный дождь», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В начале новой недели территория области будет находиться под влиянием атмосферного фронта, в результате чего сохранится теплая неустойчивая погода с умеренным дождем. В ночные часы в западных районах немного похолодает, на востоке ночные температуры останутся положительными. Дневные на западе и в центральной части температуры будут достигать отметки в +11 градусов, в восточных районах — до +16 градусов.

 

Тэги: погода, тепло, осадки

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