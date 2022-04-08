Отсрочкой от армии могут воспользоваться вологодские IT-специалисты

08.04.2022 [Общество]

В Вологодской области сотрудники 89 IT-компаний могут получить отсрочку от армейской службы.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

В пресс-службе правительства области пояснили, что отсрочка от армии положена российским IТ-специалистам призывного возраста от 18 до 27 лет, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору не менее 11 месяцев. Также необходимо иметь высшее образование по специальностям и направлениям подготовки по утвержденному правительством перечню.

Перечень из 75 специальностей и направлений подготовки, дипломы по которым могут иметь желающие получить отсрочку сотрудники, приложен к правилам. В их числе — прикладная информатика, картография и геоинформатика, криптография, машиностроение, математика, статистика, физика и другие специальности.

Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года.

«Важная задача — не допустить замедления темпов развития IT-отрасли в условиях ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры и сохранить кадровый потенциал. Введенный пакет мер рассчитан на поддержание не только IТ-компаний, но и их сотрудников, — рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Чиновник также напомнил, что еще одной мерой поддержки IТ-специалистов является льготная ипотека.

 

Тэги: военная служба, постановление, IT-специалисты

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