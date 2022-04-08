В Вологодском районе задержана женщина при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков

Около деревни Скрябино Вологодского района сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержана 30-летняя женщина при попытке сбыта синтетической дури. В ходе личного досмотра, в тайниках-закладках, которые успела сделать злоумышленница, а также в доме, где она проживала, полицейские нашли в общей сложности полкилограмма неизвестного порошка.

«Все изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. Экспертиза подтвердила наличие синтетического наркотика общим весом порядка 500 грамм. Со слов задержанной, в Вологду она приехала из Архангельска для распространения наркотических веществ», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.