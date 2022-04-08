Вологодский школьник стал призёром всероссийской олимпиады по физике

08.04.2022 [Общество]

В Сочи подвели итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. В число призеров олимпиады вошел ученик одиннадцатого класса вологодского лицея №32 Глеб Сливка.

Состязания проходили в Образовательном центре «Сириус». Наставник юноши — Наталья Упадышева, учитель физики лицея № 32. Кроме Глеба, в интеллектуальных состязаниях по физике также боролись школьник из Череповца Эдуард Запруднов и Матвей Зенков из Великоустюгского района. Ребят сопровождал Евгений Биловол, преподаватель физики Центра ДНК им. Ильюшина.

 

Тэги: олимпиады

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