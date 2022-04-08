Жители Вологодской области оценили работу управляющих компаний на тройку

08.04.2022 [Общество]

Специалисты ЦУР в марте провели социологическое исследование и узнали, как вологжане относятся к работе своих УК И ТСЖ. Жители Вологодской области оценили работу управляющих компаний на слабую тройку. Работа ТСЖ по мнению жителей лучше — на четверку.

В ходе исследования УК набрали 2,6 баллов из пяти возможных, а ТСЖ — 3,6. При этом 61%  опрошенных не видит изменений в работе управляющих компаний, 51% — в работе ТСЖ. Основные проблемы управляющих компаний — это обустройство парковок, уборка дворов и капремонт. Проблемы ТСЖ отличаются — на первом месте здесь уборка дворов, на втором уход и обновление насаждений во дворе, на третьем- ремонт и обновление детских и спортивных площадок. При этом 62% респондентов не получают информацию о работе своих УК, 47% — о работе своих ТСЖ

Направление «ЖКХ» находится на четвертом месте в ТОП обращений жителей региона. В марте в ЦУР по теме поступило 2441 сообщение, из них 165 по работе управляющих компаний и ТСЖ.

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Тэги: управляющие компании, ТСЖ

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