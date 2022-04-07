Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили краской в поезде

На главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова напали в поезде «Москва-Самара» вечером 7 апреля.

– Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — цитируются слова главреда «Новой» в телеграм-канале издания.

Также к сообщению прилагаются две фотографии: на одной из них видно, что лицо, футболка и руки Муратова – в красной краске, на второй – залитое красной краской купе: стекло, занавески, стол и подушка.

