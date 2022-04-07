На ряде автобусных маршрутов Вологды терминалы по безналичной оплате временно не будут работать

07.04.2022 [Общество]

В Вологде временно не будут работать терминалы для безналичной оплаты. В первую очередь это касается маршрутов частных перевозчиков.

Временные ограничения по оплате проезда банковскими картами были связаны с введенными санкциями в отношении некоторых российских компаний. На сегодня терминалы в муниципальных автобусах и троллейбусах переведены на новое программное обеспечение.

Как ранее сообщал NewsVo, о возможных проблемах при оплате проезда рассказывал мэр города Сергей Воропанов.

«Для качественной работы с безналичными средствами нам необходимо перенастроить все терминалы на новое программное обеспечение. Каждый аппарат настраивается вручную, для этого наши специалисты ведут работы круглосуточно, „перепрошивку“ планируют закончить к вечеру вторника, 12 апреля. На данный момент мы успели перенастроить терминалы на транспорте нашего автопарка, сейчас помогаем установить новую программу частным перевозчикам. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и позаботиться, чтобы для оплаты проезда с собой были наличные денежные средства», — прокомментировал главный директор ПАТП № 1 Евгений Вахрамеев.

Таким образом, на автобусных маршрутах ПАТП № 1 №№ 1, 2, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 36, 42, а также в троллейбусе № 4 банковские карты вновь принимают безналичную оплату без перебоев.

На маршрутах частных перевозчиков, к которым относятся автобусы №№ 4, 7, 9, 14, 20, 23, 27, 32, 35, 37, 37Э, 40, 43, 45, 48, терминалы на данный момент не работают. Транспортные карты и проездные билеты принимают в обычном режиме, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Тэги: автобусы, частные перевозчики, безналичные

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