В торговым павильоне Вологды незаконно торговали спиртным

07.04.2022 [Общество]

В Вологде полицейские выявили торговый павильон на улице Пролетарской, где незаконно торговали спиртным.

О торговой точке правоохранителям рассказал мужчина, которого задержали за появление в общественном месте в состоянии опьянения. На него составили протокол, и он рассказал, что купил алкоголь именно там.

«Собрав все необходимые материалы по данному факту, патрульные передали информацию в участковый пункт полиции по территориальности», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На продавца павильона составили протоколы за торговлю спиртным без лицензии и незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена.

Тэги: Торговля, спиртное, нарушения

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник
Прокуратура Вологодской области начала проверку по факту гибели ребенка в поселке Новый Источник

Похожие новости

Вологодским ФАПам разрешат торговать медикаментами

Право на ведение фармдеятельности уже оформили 489 фельдшерско-акушерских пунктов Вологодской области из 507

1586
0

В Грязовецком районе закрываются магазины

Вместо них теперь будут работать автолавки

4115
0

В Череповце полицейские изъяли контрафактные сигареты на полтора миллиона рублей

Установлено, что табачные изделия привезли из Санкт-Петербурга

1107
0

В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей

Сумма штрафа составила 1500 рублей

1584
0

В Череповецком районе работницу магазина оштрафовали за продажу пива ночью

Она сказала, что продала алкоголь потому, что не посмотрела на время. Владельцу торговой точки также назначено наказание в виде штрафа.

881
0

В Вологде предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей за торговлю водкой без лицензии

В Вологде суд привлёк предпринимателя к административной ответственности за хранение и продажу алкогольной продукции без лицензии.

1037
0

На автовокзале в Череповце SIM-карты продавали без предъявления паспорта

Владельца торговой точки оштрафовали на 100 тысяч рублей, продавца — на две тысячи рублей

1912
0

Суд отменил «Вологодскому молочному комбинату» штраф за торговлю в ларьке у стадиона «Витязь»

Сумма штрафа составляла 25 тысяч рублей

1678
0

В Вологде суд признал недействительным предписание ГИБДД о демонтаже ларька у Красного моста

Речь идёт о торговом павильоне ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» у школы № 1

1112
0

Торговый павильон в виде землянки планируют установить в Череповце

Это условие городского конкурса на право размещения павильонов и киосков

1141
0

Фирму из Тотьмы оштрафовали на 150 тысяч рублей за торговлю снюсами без документов

У ООО «Ассорти-Экспресс» не было документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой никотиносодержащей продукции 

1571
0

В Вологодской области ограничат торговлю алкоголем в общепитах, расположенных в жилых домах

Заведениям, площадь торгового зала в которых менее 100 квадратных метров (город) и 20 квадратных метров (село), запретят продавать спиртное

3455
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лунный посевной календарь на 2022 год
На ряде автобусных маршрутов Вологды терминалы по безналичной оплате временно не будут работать
В торговым павильоне Вологды незаконно торговали спиртным
В Череповце мужчина потратил 7000 рублей с найденной на улице карты
«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны
В вологодском ЗСО рассказали о программе социальной догазификации
В Белозерске осудили угонщика, который уснул в чужой машине
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

316
0
07.04.2022 [БлогоVO]

Санкт-Петербургский подрядчик «Газпром теплоэнерго Вологда», выигравший аукцион, с горем пополам заменил теплотрассы, но благоустройство территорий так и не осилил

66
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

746
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика