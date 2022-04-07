В торговым павильоне Вологды незаконно торговали спиртным

В Вологде полицейские выявили торговый павильон на улице Пролетарской, где незаконно торговали спиртным.

О торговой точке правоохранителям рассказал мужчина, которого задержали за появление в общественном месте в состоянии опьянения. На него составили протокол, и он рассказал, что купил алкоголь именно там.

«Собрав все необходимые материалы по данному факту, патрульные передали информацию в участковый пункт полиции по территориальности», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На продавца павильона составили протоколы за торговлю спиртным без лицензии и незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена.