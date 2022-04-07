В Череповце мужчина потратил 7000 рублей с найденной на улице карты

07.04.2022 [Происшествия]

В Череповце 32-летний местный житель подозревается в краже денег с банковского счёта.

35-летняя потерпевшая рассказала, что зайдя в приложение банка, обнаружила пропажу более 7000 рублей со счёта. Она сразу же заблокировала карту и предположила, что могла выронить «пластик», когда ходила за покупками.

Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в содеянном и пояснил, что нашёл карту в магазине на улице Ленина.

«Воспользовавшись случаем, злоумышленник забрал найденное и направился в различные торговые точки в Индустриальном районе города, где тратил чужие денежные средства на продукты питания. По окончанию закупки, череповчанин отправился домой, купленные продукты съел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: кража, деньги, банковская карта, уголовное дело

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