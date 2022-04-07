В вологодском ЗСО рассказали о программе социальной догазификации

07.04.2022 [Общество]

В рамках программы социальной догазификации на территории Вологодской газовые сети бесплатно подвели до границ более двух тысяч земельных участков. Это 30% от семи тысяч договоров, которые заключили вологжане на подключение к газу в рамках программы.

При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме, организация-исполнитель в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки направляет гражданину подписанный со своей стороны проект договора о подключении, — рассказали в пресс-службе ЗСО.

Далее работы по догазификации проходят в соответствии с планом-графиком.

Для проведения газа внутри участка гражданин имеет право обратиться к специализированной организации, в том числе в адрес «Газпром газораспределение Вологда». Правда, этот вид работ выполняется за счет заявителя.

«Для жителей населённых пунктов, которые попали в программу социальной газификации (догазификации) созданы все условия для удобной и быстрой подачи заявлений без лишних бюрократических барьеров. Заявку на заключение договора можно подать на сайтах: портала Госуслуг, connectgas.ru, voloblgaz.ru или в офисах „Газпром газораспределение Вологда“ и „Газпром межрегионгаз Вологда“, которые есть в каждом районе области. Для населения депутаты разных уровней проводят разъяснительную работу по условиям участия в программе социальной газификации. Также разбираются „ошибки“, при которых заявки на заключение договора приостанавливаются. По всем вопросам о социальной газификации можно обратиться по телефону горячей линии „Газпром газораспределение Вологда“ 8-800-350-40-04», — пояснил спикер регионального Заксобрания Андрей Луценко.

Тэги: газификация, программа, ЗСО

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