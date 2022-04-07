В вологодском ЗСО рассказали о программе социальной догазификации

В рамках программы социальной догазификации на территории Вологодской газовые сети бесплатно подвели до границ более двух тысяч земельных участков. Это 30% от семи тысяч договоров, которые заключили вологжане на подключение к газу в рамках программы.

При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме, организация-исполнитель в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки направляет гражданину подписанный со своей стороны проект договора о подключении, — рассказали в пресс-службе ЗСО.

Далее работы по догазификации проходят в соответствии с планом-графиком.

Для проведения газа внутри участка гражданин имеет право обратиться к специализированной организации, в том числе в адрес «Газпром газораспределение Вологда». Правда, этот вид работ выполняется за счет заявителя.