В Белозерске осудили угонщика, который уснул в чужой машине

В Белозерске суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в угоне.

Установлено, что ночью 3 октября 2021 года пьяный подсудимый проник в автомобиль ВАЗ-21124, припаркованный у дома на улице Дзержинского, завёл машину и уехал. Молодой человек признал вину и отказался от дачи показаний, но ранее пояснял, что в тот день гулял по городу и одновременно пил алкоголь и корвалол. На угнанной машине он катался по городу, пока не сел аккумулятор.

Задержавшие подозреваемого полицейские показали, что нашли его спящим на заднем сиденье авто.

С учётом того, что подсудимый совершил преступление во время отбывания условного срока, ему назначено наказание в виде полутора лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.