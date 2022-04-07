Вологодские полицейские разыскивают мужчину, который брызнул перцовым баллончиком в глаза потерпевшему

Вологодские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в причинении лёгкого вреда здоровью.

29 декабря 2021 года подозреваемый брызнул из перцового баллончика в глаза потерпевшему. Инцидент произошёл в лифте третьего корпуса дома на Беляева, 32.

«Подозреваемый: мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, лысый, черная борода, был одет в черную куртку-парку, черные штаны черная обувь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Обладающих сведениями о местонахождении мужчины просят позвонить по телефонам в Вологде: 76-31-13, 76-31-15 или «02».