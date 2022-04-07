Выставка Музея истории ГУЛАГа «Язык [не]свободы» откроется в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 8 апреля. Она пройдет в Московской башне, где только что завершилась реставрация.

– В основу проекта лег словарь лагерной лексики, который бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Городин составлял на протяжении двадцати лет. Работа Городина получила высокую оценку лингвистов и филологов, в том числе Дмитрия Лихачева, но так и не была издана при жизни автора. В 2021 году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти издали словарь в авторской редакции, – сообщается в анонсе мероприятия.

Помимо этого в экспозиции будут представлены предметы из коллекции Музея истории ГУЛАГа: личные вещи, предметы быта и орудия труда заключенных, а также машинописная версия словаря Леонида Городина 1960-х годов.

– Словарь Городина позволяет нам начать дискуссию о феномене лагерной лексики как о важном факте культуры, об одном из источников формирования современного разговорного русского языка, – рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. – Уголовный жаргон начал формироваться еще в условиях царской каторги, однако получил массовое распространение из-за ГУЛАГа – системы исправительно-трудовых лагерей, существовавшей в СССР. С 1930 по 1956 год через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около 20 миллионов человек. На протяжении этих 27 лет осужденные по политическим мотивам существовали бок о бок с преступным миром в особой языковой среде, неотъемлемой частью которой был лагерный жаргон. Выйдя на свободу, бывшие заключенные продолжали использовать в речи слова и выражения лагерной лексики, некоторые из них со временем стали нормой разговорного русского языка. Так в нашей речи оказались слова «тусовка», «вкалывать», «шарашка», «кемарить» и многие другие.

По задумке организаторов эта выставка предлагает посетителям задуматься о том, что означает использование слов из мира ГУЛАГа сегодня, как они влияют на нашу речь и на нашу жизнь.

Вход на открытие выставки 8 апреля в 11:00 бесплатный.

Посетить выставку Музея истории ГУЛАГа «Язык [не]свободы» можно с 8 апреля по 12 июня в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Возрастные ограничения: (16+).

