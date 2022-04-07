Бить баклуши научат жителей Вологды на специальном мастер-классе

Бесплатный мастер-класс резьбы по дереву «Бить баклуши» пройдет в Центре ремесел в Вологде 14 апреля.

Проведет мероприятие мастер резьбы по дереву Олег Владимирович Арсеньев.

Несмотря на то, что «бить баклуши» означает «бездельничать», на самом деле все не так-то просто.

– Баклуша – это обрубок древесины (в основном осиновой и березовой, обработанный для выделки различных предметов (чашек, ложек и другой деревянной утвари), – поясняет Большой Энциклопедический словарь.

Бить баклуши – раскалывать деревянные чурбаны на заготовки для изделий. Такая работа считалась очень простой, поэтому фактически обозначала безделье. Однако для современных вологжан, которым не часто приходится держать столярные инструменты в руках, бить баклуши может быть не так уж и просто.

Количество участников ограничено. Необходима предварительная запись по телефонам: *8172) 34-33-30, 8-900-540-90-90 (с 10.00 до 17.00).

Мастер-класс пройдет 14 апреля с 16:00 до 18:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

О возрастных ограничениях не сообщается.