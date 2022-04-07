Владелец «Фосагро» попал под санкции Великобритании

Под санкции Великобритании попал владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев — старший. Его активы в этой стране заморожены вместе с активами «Сбера» и Московского кредитного банка. Сообщает Forbes

В санкционный список также вошли Леонид Михельсон («Новатэк»), Сергей Иванов («Алроса»), Александр Дюков («Газпром нефть»), Андрей Акимов (Газпромбанк), Вячеслав Кантор («Акрон»), Сергей Когогин («Камаз») и Борис Ротенберг (сын бизнесмена Бориса Ротенберга).

Кроме заморозки активов, почти всем запрещен выезд в Британию. На Андрея Гурьева и Леонида Михельсона распространяются еще и транспортные санкции (их судам и самолетам запрещено заходить в страну). Впервые под санкции попал Московский кредитный банк.

Ранее его сын, который являлся главой компании, столкнулся с санкциями Евросоюза из-за проведения Россией военной спецоперации в Украине. В этот же день было сообщено об отставке генерального директора компании.

«ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Череповецкий завод компании «ФосАгро» частично находится на территории Нелазского сельского поселения Череповецкого района.

5 марта в компании сообщили, что вслед за понижением суверенного рейтинга Российской Федерации рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании в иностранной и национальной валюте с «BBB-» до «B» и поместило в список на пересмотр с возможностью понижения.