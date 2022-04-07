Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается на территории монастыря

Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается 7 апреля в монастыре. Мероприятие посвящено с30-летию начала возрождения монастыря.

– В далеком 1992 году начались работы по восстановлению монастырских храмов и строений, возобновлялась хозяйственная деятельность и монастырские ремесла. Параллельно с этим вновь началась и духовная жизнь монастыря, с тех пор и по настоящее время здесь ежедневно совершаются богослужения. В том же году сюда приезжал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, – сообщает Вологдареставрация.