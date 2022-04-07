Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается на территории монастыря

07.04.2022 [Культура]

Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается 7 апреля в монастыре. Мероприятие посвящено с30-летию начала возрождения монастыря.

– В далеком 1992 году начались работы по восстановлению монастырских храмов и строений, возобновлялась хозяйственная деятельность и монастырские ремесла. Параллельно с этим вновь началась и духовная жизнь монастыря, с тех пор и по настоящее время здесь ежедневно совершаются богослужения. В том же году сюда приезжал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, – сообщает Вологдареставрация.

Открытие выставки 7 апреля в 15:00 по адресу: Вологда, Монастырская, 2, Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь, помещение Сушила.

Тэги: выставка, Спасо-Прилуцкий монастырь

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