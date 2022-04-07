Депутаты Госдумы предоставят Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию СМИ

Депутаты решили предоставить Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию СМИ. Это коснется как иностранных, так и российских изданий. О том, что давление на СМИ будет увеличено со стороны госорганов стало известно «Ведомостям».

Источник, близкий к Госдуме, и один из соавторов законопроекта, депутат от ЛДПР Андрей Луговой подтвердил изданию, что у Генпрокуратуры появятся новые возможности по блокировке и закрытию СМИ, в случае нарушения ими действующего законодательства.

Вечером 5 апреля комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России обсудила эту инициативу и начала сбор подписей под документом. Пока законопроект не появился в электронной базе Госдумы.

Из инициативы следует, что генпрокурор или его заместители смогут принимать решение о запрете на территории России деятельности иностранного СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом, выраженных в форме ограничения (запрета) деятельности российских СМИ». Сотрудник такого СМИ будет лишаться аккредитации при МИДе.

Доступ к любым ресурсам, включая как иностранные, так и российские, «на которых неоднократно (то есть два раза и более. — „Ведомости“) была распространена запрещенная или противоправная информация», будет блокироваться — по решению генпрокурора или его заместителей. Основанием для нее будет расширение закона об информации сведениями о новом виде противоправных данных. К ним отнесут информацию, дискредитирующую Вооруженные силы, содержащую призывы к введению санкций в отношении страны, ее граждан, а также российских юридических лиц и так далее.

При этом, новая блокировка не позволит восстановить ресурс, сегодня такое возможно. Роскомнадзор должен будет блокировать также все зеркала уже заблокированных за нарушения СМИ, не дожидаясь уведомлений из Генпрокуратуры.

Поправки будут внесены в законы «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Исключительным правом на признание регистрации средства массовой информации недействительной наделят генпрокурора или его заместителей.

Таким образом парламентарии решили создать «правовые основы» для принятия «симметричных мер в отношении иностранных СМИ в случае», если в западных странах принимаются санкции в отношении российских СМИ.