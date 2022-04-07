Вологжанин задержан по подозрению в краже 2,5 тонн каменного угля

В Вологде сотрудники транспортной полиции задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 2,5 тонн каменного угля.

Установлено, что подозреваемый — водитель трактора — должен был перевезти уголь для нужд РЖД.

«Осуществляя перевозку, фигурант умышлено транспортировал каменный уголь не к месту назначения, согласно путевому листу, а в иное место, где складировал и планировал в дальнейшем самостоятельно использовать по назначению», — сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Сумма ущерба составила больше 14 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы. Похищенный уголь вернут собственнику.