Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина

07.04.2022 [Общество]

ЛУКОЙЛ предупредил о возможных последствиях для добычи и переработки нефти в связи с западными санкциями. Как сообщает глава и совладелец компании Вагит Алекперов, вследствие санкций «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах».

По его мнению, заполнение хранилищ может привести к остановке перерабатывающих заводов и снижению производства топлива, — сообщает сегодня «КоммерсантЪ».

Трудности с логистикой и оплатой поставок осложнили поставки мазута из РФ — в марте его экспорт снизился в 1,5 раза по сравнению с февралем, невостребованными остались около 1,5 млн тонн, что привело к заполнению доступных хранилищ. Мазут является остаточным продуктом переработки нефти, снизить его выпуск без общего снижения загрузки НПЗ невозможно и при дальнейшем ограничении поставок НПЗ будут вынуждены снижать загрузку и выпуск товарных нефтепродуктов.

Во избежание этого глава ЛУКОЙЛа предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ.

Однако перевод ТЭЦ на мазут является для энергетиков вынужденной мерой: обычно его используют только в том случае, если есть перебои с поставками газа или лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, используется более дешевый вид топлива из доступного, которым является газ. В 2020 году, согласно отчету Минэнерго, на мазут приходилось всего 2% от общего потребления ТЭС.

Исторически около 80% производимого мазута экспортировалось из РФ, но существенный рост цен привел к снижению его конкурентоспособности: по итогам марта средняя европейская цена превысила 600 $ за тонну (в 2021 году — 400 $ за тонну).

Перед государством, как полагают в ЛУКОЙЛЕ, встает выбор между кратным снижением платы за выбросы от сжигания мазута с увеличением этих выбросов и рисками по снижению загрузки заводов и потенциальным дефицитом бензина на внутреннем рынке.

 

Тэги: топливо, дефицит, санкции

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