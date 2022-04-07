В Вологде производят более 6,5 тысяч тонн овощей в год

07.04.2022 [Общество]

В Вологде и на прилегающих территориях в прошлом году произвели 6,5 тысячи тонн различных овощей и зелени, из них половина была продана за пределами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

По мнению властей город полностью себя обеспечивает овощами. На днях мэр Вологды Сергей Воропанов посетил одно из самых крупных предприятий по выращиванию овощей в Вологде СХПК «Тепличный». Там он обсудил проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций. Пока там нет сбоя с поставками семян, но в случае форс-мажора предприятие готово перейти на отечественные семена. Производственные мощности сохраняются. 

Здесь занимаются выращиванием томатов, огурцов, перцев, редиса, баклажан, салата и разной зелени. Кроме того, комбинат занимается выращиванием рассады. Продажа начнется с конца апреля. 

 

Тэги: антикризисные меры, кризис, санкции

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

Похожие новости

Работа есть: как рынок труда живет в условиях экономической турбулентности

В сегодняшних непростых экономических условиях у вологжан возникает много опасений, в том числе связанных с рынком труда. NewsVo решил выяснить, что происходит в экономике Вологды, какие меры принимают власти и как настроены предприятия

1007
0

В Вологодской области на поддержку овощеводства направят 47 млн рублей

Мера адресована сельхозпроизводителям, которые выращивают овощи открытого грунта, известные как «борщевой набор»

806
0

Виталий Тушинов: в Вологодской области остановлены лишь единицы инвестиционных проектов

Есть несколько вариантов решения проблем, которые возникли в сфере инвестиционных проектов

1244
0

В Вологодской области создали кризисные штабы по строительной, дорожной и жилищно-коммунальной отрасли

Там будут обсуждать проблемы, которые несут санкции

579
0

Правительство РФ выделило 206 миллионов рублей Вологодской области на поддержку рынка труда

Деньги пойдут на создание рабочих мест

755
0

Путин: «социальные выплаты необходимо увеличить, бизнесу дать свободу»

Президент России анонсировал меры, которые будут приняты для преодоления «непростой ситуации» в стране

998
0

Мэр города Вологды обратился в ФАС из-за ситуации с сахаром

«Сахара нет почти нигде, а если где-то он и есть, то очень быстро заканчивается», — говорит Сергей Воропанов

2667
0

В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт

О сокращении работников в лесозаготовительной отрасли региона пока информации не поступало

3549
0

Торговым сетям предложили ограничивать продажи товаров в одни руки

Так можно минимизировать риски, связанные с приобретением товаров перекупщиками

1083
0

Вологжанам предлагают следить за изменением цен на продукты на сайте правительства области

"Именно данный источник должен стать достоверным источником для СМИ, для населения в рамках формирования своего мнения о работе и правительства, и о ценовой ситуации на данных рынках", - пояснила начальник департамента стратегического планирования Светлана Пономарева.

1809
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Владелец «Фосагро» попал под санкции Великобритании
Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается на территории монастыря
Депутаты Госдумы предоставят Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию СМИ
Вологжанин задержан по подозрению в краже 2,5 тонн каменного угля
Водитель КАМАЗа едва не потерял при перевозке несколько листов железа
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
В Вологде потратят 1 млн рублей на исследование по оптимизации общественного транспорта
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3344
0
06.04.2022 [БлогоVO]

Оказалось, в России очень мало своего. Начиная с клея и мебельных петель и заканчивая станками

458
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

712
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика