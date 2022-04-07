В Вологде производят более 6,5 тысяч тонн овощей в год

В Вологде и на прилегающих территориях в прошлом году произвели 6,5 тысячи тонн различных овощей и зелени, из них половина была продана за пределами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

По мнению властей город полностью себя обеспечивает овощами. На днях мэр Вологды Сергей Воропанов посетил одно из самых крупных предприятий по выращиванию овощей в Вологде СХПК «Тепличный». Там он обсудил проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций. Пока там нет сбоя с поставками семян, но в случае форс-мажора предприятие готово перейти на отечественные семена. Производственные мощности сохраняются.

Здесь занимаются выращиванием томатов, огурцов, перцев, редиса, баклажан, салата и разной зелени. Кроме того, комбинат занимается выращиванием рассады. Продажа начнется с конца апреля.