В Вытегре мужчина ударил соседа лопатой из-за спора об уборке снега

В Вытегре суд прекратил уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который ударил соседа лопатой из-за спора об уборке снега.

По материалам дела, 3 февраля 2022 года обвиняемый раскидывал снег, очищая проезд в свой двор. Его 25-летнему соседу это не понравилось: он решил, что снег окажется рядом с его домом, когда грейдер очистит дорогу. Словесная перепалка переросла в драку.

«Старший мужчина взял совковую лопату и ударил соседа по бедру. Металлическая часть лопаты отлетела в сторону, после этого он нанес ему еще два удара, используя черенок от лопаты», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По факту причинения лёгкого вреда здоровью (пострадавший получил синяки и рану брови, которая потребовала вмешательства хирурга), было возбуждено уголовное дело. В суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении дела, так как они помирились. Суд согласился и прекратил дело в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.