В Вытегре мужчина ударил соседа лопатой из-за спора об уборке снега

07.04.2022 [Происшествия]

В Вытегре суд прекратил уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который ударил соседа лопатой из-за спора об уборке снега.

По материалам дела, 3 февраля 2022 года обвиняемый раскидывал снег, очищая проезд в свой двор. Его 25-летнему соседу это не понравилось: он решил, что снег окажется рядом с его домом, когда грейдер очистит дорогу. Словесная перепалка переросла в драку.

«Старший мужчина взял совковую лопату и ударил соседа по бедру. Металлическая часть лопаты отлетела в сторону, после этого он нанес ему еще два удара, используя черенок от лопаты», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По факту причинения лёгкого вреда здоровью (пострадавший получил синяки и рану брови, которая потребовала вмешательства хирурга), было возбуждено уголовное дело. В суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении дела, так как они помирились. Суд согласился и прекратил дело в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: вред здоровью, соседи, ссора, прекращение уголовного дела

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