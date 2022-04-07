Жители Череповца спасли жеребенка от убоя, за два дня собрав деньги на его выкуп

Неравнодушные череповчане спасли жеребенка из Пензы от убоя, собрав деньги на его выкуп. Одиннадцатимесячного орловского рысака собирались отдать на убой на мясокомбинате.

«Информацию о жеребенке опубликовали в группе службы спасения лошадей „Амулет“. Наши волонтеры связались с администратором группы и узнали, как спасти коня. Мы нашли деньги на выкуп и перевозку. Сейчас жеребенок находится в деревне Лапач Череповецкого района, осваивает леваду, живет в просторных апартаментах. Он истощен, пугается резких звуков, но к людям идет. К нему приедет ветеринар, возьмет анализы. Жеребенок будет находиться под моей ответственностью», — рассказала волонтер приюта «СПАС» Юлия Ветрова.

После карантина жеребенка перевезут в конюшню на Кирилловском шоссе. Это не единственное животное, которое активисты собираются спасти от убоя. В группе службы спасения лошадей «Амулет» постоянно объявляются сборы на спасение животных от скотобойни.