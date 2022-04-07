Жители Череповца спасли жеребенка от убоя, за два дня собрав деньги на его выкуп

07.04.2022 [Общество]

Неравнодушные череповчане спасли жеребенка из Пензы от убоя, собрав деньги на его выкуп. Одиннадцатимесячного орловского рысака собирались отдать на убой на мясокомбинате.

«Информацию о жеребенке опубликовали в группе службы спасения лошадей „Амулет“. Наши волонтеры связались с администратором группы и узнали, как спасти коня. Мы нашли деньги на выкуп и перевозку. Сейчас жеребенок находится в деревне Лапач Череповецкого района, осваивает леваду, живет в просторных апартаментах. Он истощен, пугается резких звуков, но к людям идет. К нему приедет ветеринар, возьмет анализы. Жеребенок будет находиться под моей ответственностью», — рассказала волонтер приюта «СПАС» Юлия Ветрова.

После карантина жеребенка перевезут в конюшню на Кирилловском шоссе. Это не единственное животное, которое активисты собираются спасти от убоя. В группе службы спасения лошадей «Амулет» постоянно объявляются сборы на спасение животных от скотобойни. 

Тэги: лошади, зоозащитники

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