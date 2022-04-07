В Вологде работник салона сотовой связи оформил кредит по паспорту клиентки

В Вологде 20-летний работник салона сотовой связи оформил кредит по паспорту клиентки. Женщина об этом узнала от представителей банка, которые сообщили ей о задолженности по кредитной карте. Долг составил 30 000 рублей.

Как выяснили сыщики, злоумышленником оказался молодой человек, который работал в салоне сотовой связи.

«На допросе он рассказал, что обманным путём завладел паспортными данными клиентки и оформил на её имя кредитную карту на сумму 10 тысяч рублей. В период пользования заёмными деньгами карту по мере возможности пополнял, на основании чего сотрудники банка повысили лимит по карте до 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

После того, как платеж был просрочен, сотрудники банка позвонили женщине, на имя которой была оформлена карта. В настоящее время долг со счета женщины списан и переоформлен на злоумышленника. Также по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.