В Вологде работник салона сотовой связи оформил кредит по паспорту клиентки

07.04.2022 [Происшествия]

В Вологде 20-летний работник салона сотовой связи оформил кредит по паспорту клиентки. Женщина об этом узнала от представителей банка, которые сообщили ей о задолженности по кредитной карте. Долг составил 30 000 рублей.

Как выяснили сыщики, злоумышленником оказался молодой человек, который работал в салоне сотовой связи.   

«На допросе он рассказал, что обманным путём завладел паспортными данными клиентки и оформил на её имя кредитную карту на сумму 10 тысяч рублей. В период пользования заёмными деньгами карту по мере возможности пополнял, на основании чего сотрудники банка повысили лимит по карте до 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

После того, как платеж был просрочен, сотрудники банка позвонили женщине, на имя которой была оформлена карта. В настоящее время долг со счета женщины списан и переоформлен на злоумышленника. Также по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.  

Тэги: мошенник, кредит, задолженность

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

Похожие новости

В Вологде супружеская пара отдала мошенникам более 4.5 млн рублей

Первым на уловки жуликов попался глава семейства, который в общей сложности перевел на их счета более 3 млн рублей

1002
0

Мошенник «Илья Джобс» под предлогом инвестирования выманил у жительницы Сокола 296 тысяч рублей

Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ и взыскал причинённый потерпевшей ущерб

1162
0

Житель Череповецкого района тайком оформил кредит на своего знакомого

Сам заемщик узнал о кредите, когда приставы списали с его карты деньги

1099
0

Череповчанка перевела более 1 млн рублей для спасения из-под ареста Джеймса из Лондона

Именно так представился незнакомец на сайте знакомств

1511
0

За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок

Юный предприниматель из Череповца похитил у поставщиков имущества на 4,4 млн рублей

3797
0

В Череповце задержали подозреваемого в мошенничестве местного жителя

32-летний мужчина предлагал услуги по замене старых окон и дверей на новые, брал предоплату и переставал выходить на связь

1359
0

В Череповце полицейский не дал пенсионерке отправить мошенникам 72 тысячи рублей

Злоумышленники убедили женщину, что для предотвращения мошеннических действий, ей нужно снять сбережения и перевести их на «резервный счёт» 

1151
0

В Вожеге осудили установщика окон, который обманул женщину на 40 тысяч рублей

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к обязательным работам

2158
0

Мошенник обманул пенсионерку из Молочного на 8 тысяч рублей, пообещав заменить ей входные двери

Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь. Полицейские установили его причастность к ещё двум аналогичным преступлениям.

968
0

У жительницы Устюженского района мошенники под предлогом лотереи похитили 121 тысячу рублей

Реквизиты своей карты женщина, надеясь на выигрыш, сообщила злоумышленникам сама

1982
0

В Великом Устюге осудили мошенницу, обманывавшую людей через фейковые страницы в соцсети

От рук женщины пострадали жители нескольких регионов

1471
0

Молодой вологжанин торговал несуществующими деревянными срубами

 Он обманул заказчиков 450 тысяч рублей

 
2316
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Владелец «Фосагро» попал под санкции Великобритании
Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается на территории монастыря
Депутаты Госдумы предоставят Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию СМИ
Вологжанин задержан по подозрению в краже 2,5 тонн каменного угля
Водитель КАМАЗа едва не потерял при перевозке несколько листов железа
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
В Вологде потратят 1 млн рублей на исследование по оптимизации общественного транспорта
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3344
0
06.04.2022 [БлогоVO]

Оказалось, в России очень мало своего. Начиная с клея и мебельных петель и заканчивая станками

457
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

712
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика