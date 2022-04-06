В Вологде уничтожат 173 бутылки конфискованного алкоголя

06.04.2022 [Общество]

Судебные приставы передали на утилизацию конфискованный алкоголь, который продавался с нарушением законодательства.

Партия алкогольной продукции — 173 бутылки вина, коньяка, виски и водки была изъята в ходе проверки, проведенной правоохранительными органами в пути следования в вагоне — ресторане пассажирского поезда.

В судебном заседании факт продажи контрафактной алкогольной продукции ответчиком не оспаривался. Он был признан виновным в «Нарушении правил продажи алкогольной продукции» и оштрафован на 20 тысяч рублей с конфискацией товара.

После вынесенного решения суда продукция была арестована и изъята.  

«В ходе исполнительных действий сотрудниками ведомства незаконная продукция была арестована и изъята, в установленном порядке передана в специализированную организацию для последующего уничтожения», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Также в ведомстве рассказали, что с начала 2022 года судебными приставами области окончено 116 исполнительных производств аналогичной категории. конфискованное имущество обращено в собственность государства на реализацию — переработку или уничтожение.

Тэги: судебные приставы, алкоголь, уничтожение продуктов

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