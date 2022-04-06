Сенатор Юрий Воробьев готов поддержать вологодскую медицину на федеральном уровне

06.04.2022 [Общество]

Проблемы в сфере вологодского здравоохранения сегодня обсудили депутаты фракции «Единая Россия» с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым. Участники встречи рассмотрели вопросы финансирования, привлечения молодых специалистов, строительства и ремонта учреждений, а также доступности медицинских услуг.

«Здравоохранение — это живой организм, и во многом успешная работа учреждений и всей сферы зависит от людей, работающих в данной отрасли. От их настроения, внимания, командной работы, своевременного выявления проблем, которые мешают работать. Только общее желание улучшить положение дел в здравоохранении может что-то изменить, — отметил Юрий Воробьев. — Я готов поддержать на федеральном уровне инициативы, которые помогут исправить положение дел в вологодской медицине».

Парламентарии предложили сенатору поднять вопрос увеличения тарифов в системе обязательного медицинского страхования. По мнению экспертов, уже несколько лет они не дотягивают до того уровня, который мог бы обеспечить беспроблемное функционирование лечебных организаций.

Рабочая группа по актуальным вопросам деятельности учреждений здравоохранения Череповца, которая создана при фракции «Единая Россия» в ЗСО, подготовит соответствующее обращение на имя Юрия Воробьева.

«Есть еще несколько системных вопросов, над которыми нам совместными усилиями предстоит поработать. Во-первых, проблема нехватки кадров. В привлечении специалистов должны быть заинтересованы все — от департамента здравоохранения до главных врачей и коллектива учреждений, — заявил спикер ЗСО Андрей Луценко. — Второй вопрос — это корпоративная этика. У нас есть яркие примеры, где внедрены эффективные программы — это компании „Северсталь“ и „ФосАгро“. Депутаты Законодательного собрания, которые представляют эти компании, готовы помогать департаменту здравоохранения транслировать успешный опыт».

По словам Андрея Луценко, рабочая группа при фракции «Единая Россия» и экспертный совет по вопросам здравоохранения, который работает при профильном комитете ЗСО, продолжат держать на контроле все актуальные проблемы вологодской медицины.

 

Тэги: ЗСО, здравоохранение, проблемы

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