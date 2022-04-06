Суд обязал администрацию Вохтоги обустроить 59 мусорных площадок

В Грязовецком районе суд по иску природоохранной прокуратуры обязал администрацию муниципального образования Вохтожское обустроить 59 мусорных площадок в соответствии с санитарными нормами.

Проверка ведомства показала, что указанные площадки не были оборудованы должным образом: отсутствовали подъездные пути, твёрдое покрытие с уклоном для стока талых вод, а также ограждение. Администрация пояснила, что организация закупок для оборудования площадок запланирована на 2022 год и просила отказать в иске.

Суд встал на сторону природоохранной прокуратуры и, с учётом объёма работ и текущей экономической ситуации, обязал администрацию исправить нарушения в срок до 31 декабря 2024 года. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.