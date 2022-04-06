Суд обязал администрацию Вохтоги обустроить 59 мусорных площадок

06.04.2022 [Общество]

В Грязовецком районе суд по иску природоохранной прокуратуры обязал администрацию муниципального образования Вохтожское обустроить 59 мусорных площадок в соответствии с санитарными нормами.

Проверка ведомства показала, что указанные площадки не были оборудованы должным образом: отсутствовали подъездные пути, твёрдое покрытие с уклоном для стока талых вод, а также ограждение. Администрация пояснила, что организация закупок для оборудования площадок запланирована на 2022 год и просила отказать в иске.

Суд встал на сторону природоохранной прокуратуры и, с учётом объёма работ и текущей экономической ситуации, обязал администрацию исправить нарушения в срок до 31 декабря 2024 года. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: мусор, иск, прокуратура, Вохтога

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

Похожие новости

Регоператор «АкваЛайн» продолжает взимать дополнительные платежи за вывоз мусора

Об этом на своей странице в соцсети заявил депутат вологодской Гордумы Евгений Абрамов

1799
0

Четыре акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде в феврале

Предлагаем вашему вниманию график проведения акций и список принимаемого вторсырья

1369
0

Прокурор области взял под личный контроль проект комплекса по сортировке ТКО под Великим Устюгом

По мнению прокурора, жители района должны получать необходимую информацию о планируемом строительстве от экспертов

1874
0

Прокуратура потребовала убрать строительный мусор с хоккейного корта в Тотьме

О захламлении спортивного объекта жительница Тотьмы рассказала на личном приеме у заместителя Генпрокурора Алексея Захарова

1159
0

Пункт для раздельного сбора вторсырья установили в Грязовце

Он начнет работу с 29 декабря по адресу Комсомольская, 59, за зданием бывшего кинотеатра «Колос»

1053
0

В Вологде открылось представительство экологической компании «Собиратор»

Это некоммерческая компания, основная задача которой – создавать инфополе с экознаниями для каждого человека и организаций

1211
0

Чиновники Великого Устюга под видом современного комплекса по переработке отходов презентовали московский полигон, который был законсервирован после протестов

Его закрыли в связи с протестами и тем, что он наносит вред экологии

2120
0

Сдавать в переработку старые покрышки просят жителей Вологды эковолонтёры

Сдать старые шины в переработку можно бесплатно

2099
0

За «липовые» замеры мусора в Вологодской области под суд пойдет директор московской фирмы

Руководитель АНО «Институт развития регионов» обвиняется в мошенничестве и подделке документов

2628
0

В Вологда пройдет «Осенний кубок чистоты»

Мероприятие состоится на 10 площадках города в рамках федерального экологического проекта «Чистые игры»

1154
0

Незаконные залежи мусора вологжане смогут онлайн отметить на экокарте

Специальный сервис запустило общественное движение «Чистые Игры»

932
0

«Он выбрасывал мусор в лес»: необычный призыв к чистоплотности на столбе в Череповецком районе

У деревни Шулма сделали макет человека из мусорных пакетов и подвесили его к столбу

1759
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде уничтожат 173 бутылки конфискованного алкоголя
Житель Череповца ногой разбил монитор банкомата
Сенатор Юрий Воробьев готов поддержать вологодскую медицину на федеральном уровне
В Кирилловском районе осудили двух мошенниц, которые подменили деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»
Как одевались модницы в вологодской глубинке в 19 веке, расскажет новая выставка в Вологде
Суд обязал администрацию Вохтоги обустроить 59 мусорных площадок
Туристский потенциал Вологодчины представят на юбилейной выставке «Ворота Севера»
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3290
0
05.04.2022 [БлогоVO]

Как сохраняют Россию. Путь краски и дома за рубль.

382
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

623
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика