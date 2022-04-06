Туристский потенциал Вологодчины представят на юбилейной выставке «Ворота Севера»

06.04.2022 [Общество]

Юбилейная ХХ Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» пройдет в Вологде 14-15 апреля. Форум является одним из крупнейших мероприятий туристской сферы Северо-Запада, зоной деловых контактов участников турбизнеса.

«Главная цель выставки – комплексное представление туристского потенциала Вологодчины. Для нашего региона эта сфера является важной отраслью экономики. У нас есть все для привлечения гостей: красивая северная природа, тысячи культурных и исторических объектов, – говорит заместитель губернатора области Лариса Каманина. - Каждый год на форуме мы представляем новые проекты для путешественников, в том числе и реализуемые в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Свои турпрограммы на выставке представят организации из семи регионов - республики Коми, Ленинградской, Архангельской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда и многочисленные участники из Вологодской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках деловой программы пройдут лекции и круглые столы, семинар «Эффективный маркетинг и способы продвижения в туризме».

Также в рамках форума пройдет выставка работ Русского географического общества, ремесленные мастер-классы - роспись по дереву, гончарство плетение из бересты, скрапбукинг: открытки, поделки к Пасхе, верховая набойка, традиционная народная кукла.

Тэги: выставка, Туризм, Ворота Севера

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