В некоторых череповецких автобусах перестали выдавать билеты

У череповецких перевозчиков закончилась лента для билетов. Как сообщает официальный сайт Череповца, с начала апреля в некоторых автобусах пассажиры не получают билет при безналичной оплате проезда. В частности, чеки не выдают в автобусе № 25.

Заместитель директора компании «Новотранс» Глеб Назарков рассказал изданию, что это связано с отсутствием чековой ленты.

«По закону перевозчикам разрешено временно работать на маршрутах без чеков. Пассажиру приходит уведомление об оплате проезда, можно получить электронный билет. Пока такая проблема возникла только на 25-м маршруте, в остальных автобусах запас ленты есть. Сейчас перенастраиваем терминал, планируем оборудовать автобусы валидаторами», — рассказал Глеб Назарков.

Также не выдаются чеки еще на ряде маршрутов частных перевозчиков.