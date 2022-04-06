В некоторых череповецких автобусах перестали выдавать билеты

06.04.2022 [Общество]

У череповецких перевозчиков закончилась лента для билетов. Как сообщает официальный сайт Череповца, с начала апреля в некоторых автобусах пассажиры не получают билет при безналичной оплате проезда. В частности, чеки не выдают в автобусе № 25.

Заместитель директора компании «Новотранс» Глеб Назарков рассказал изданию, что это связано с отсутствием чековой ленты.  

«По закону перевозчикам разрешено временно работать на маршрутах без чеков. Пассажиру приходит уведомление об оплате проезда, можно получить электронный билет. Пока такая проблема возникла только на 25-м маршруте, в остальных автобусах запас ленты есть. Сейчас перенастраиваем терминал, планируем оборудовать автобусы валидаторами», — рассказал Глеб Назарков.

Также не выдаются чеки еще на ряде маршрутов частных перевозчиков. 

«Автобусы автоколонны и трамваи оборудованы валидаторами. В этом случае чеки не нужны. При оплате наличными пассажирам выдают билеты. У нас есть запас ленты. Маршруты № 1, 3 и 4 относятся к частным перевозчикам, у них при оплате наличкой тоже выдается билет», — сообщила пресс-секретарь автоколонны № 1456 Татьяна Скородумова.

Тэги: общественный транспорт, чековая лента, дефицит

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