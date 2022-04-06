Семьи погибших во время спецоперации военных получат по 1 миллиону рублей

Семьи военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, получат материальную помощь. С такой инициативой обратился к губернатору области уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Губернатор Олег Кувшинников принял решение о назначении единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей.

«Из резервного фонда правительства Вологодской области поддержка будет оказана всем семьям погибших бойцов. Постановление правительства области будет принято в ближайшее время», — уточнил губернатор.

Кроме того, глава региона поддержал предложение омбудсмена о создании межведомственной рабочей группы с участием представителей отраслевых департаментов, военкомата и общественных организаций для оказания всесторонней помощи и поддержки семьям погибших военнослужащих. В частности, они смогут рассчитывать на помощь по устройству детей в детские сады, школы, психологическую и юридическую поддержку, — сообщает пресс-служба правительства области.