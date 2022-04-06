Вологжанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

06.04.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

20-летнего вологжанина задержали на улице Можайского в декабре 2020 года, когда он делал тайники-закладки с наркотиками. Общий вес изъятого из «закладок» запрещённого вещества составил 20 граммов.

«Чтобы замаскировать свои противоправные действия, обвиняемый арендовал квартиру, в которой расфасовывал запрещенные вещества. В результате обыска были изъяты ювелирные весы и упаковочный материал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Вологжанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

Тэги: наркотики, уголовное дело

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