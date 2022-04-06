Жители Вологодской области получили уведомления о своей будущей пенсии

6 387 жителей Вологодской области получили уведомления о своей будущей пенсии.

Пенсионный фонд начал информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале Госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

– В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии, – сообщается в пресс-релизе ведомства.

Благодаря таким уведомлениям, по мнению ПФР, граждане смогут заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Тем, у кого нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.