Футбольный полумарафон пройдет в Вологде 

В Вологде пройдет 12-часовой футбольный матч. Игра состоится в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди», который стартует в областной столице 18 апреля.

«Футбольный полумарафон, или 12-часовой футбольный матч планируется провести на стадионе СШОР по футболу Вологды. Участвовать будут две команды: „Эко“ и „Во“. Каждая из команд будет разделена на группы по пять человек, которые будут сменять друг друга во время игры», — рассказал начальник управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Также 18 апреля в Кремлевском парке и на Кремлевской площади Вологды пройдут фитнес-флешмоб, экозабег и эковелопробег.