Футбольный полумарафон пройдет в Вологде 

06.04.2022 [Спорт]

В Вологде пройдет 12-часовой футбольный матч. Игра состоится в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди», который стартует в областной столице 18 апреля.

«Футбольный полумарафон, или 12-часовой футбольный матч планируется провести на стадионе СШОР по футболу Вологды. Участвовать будут две команды: „Эко“ и „Во“. Каждая из команд будет разделена на группы по пять человек, которые будут сменять друг друга во время игры», — рассказал начальник управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Также 18 апреля в Кремлевском парке и на Кремлевской площади Вологды пройдут фитнес-флешмоб, экозабег и эковелопробег.

Тэги: форум, Футбол, полумарафон

ТОП НЕДЕЛИ

Производители подняли цены на молоко на 15%
Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

Похожие новости

Второй международный экологический форум начнет свою работу в Вологде 18 апреля

В рамках форума Вологда представит экостандарт города

479
0

Бесплатные мастер-классы проведут психологи на Семейном форуме «Лад» 23 октября

Мероприятие рассчитано на родителей и специалистов, работающих с семьями

1262
0

Духовно-просветительский молодёжный форум пройдёт 6 июня в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре в Вологде

Работа форума пройдёт по четырём основным площадкам: добровольчество, семейные ценности, охрана исторического наследия и межнациональное единство

1736
0

Ученый Николай Дроздов: «Я много лет провел в лесах Вологодчины, изучал птиц, для меня это родное место»

Телеведущий, доктор биологических наук принял участие в пресс-конференции, посвященной всероссийскому экологическому форуму «Экосистема», который пройдет в Вологодской области

1017
0

Образовательный форум для школьников пройдёт 28 и 29 марта в Вологде

Принять участие в мероприятиях форума может любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет, вход бесплатный, но по предварительной регистрации

1184
0

Фотофорум «Пряники» пройдёт в Вологде 5 января

Основной темой форума станет художественная и документальная фотография, вход свободный

2889
0

Второй областной форум женщин прошел в Вологде

Более трехсот вологжанок обсудили вопросы демографии, здоровья, семейного благополучия

3199
8

Вологжане могут принять участие в форуме ткачей

 Он пройдет в Чувашской республике в сентябре

1993
0

Генри Санофф рассказал вологжанам о гуманистической архитектуре

 Мировые эксперты выступили в Вологде в рамках первого Международного форума «Социальная инноватика. Муниципальный опыт». В частности, перед вологжанами с лекцией выступил крупнейший научный авторитет и проектный эксперт по аспектам гуманистической архитектуры Генри Санофф

1931
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Инвестпроект ЧФМК в Шексне пришлось остановить на неопределенный срок
Семьи погибших во время спецоперации военных получат по 1 миллиону рублей
Центральные СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского
Вологжанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков
Жители Вологодской области получили уведомления о своей будущей пенсии
Футбольный полумарафон пройдет в Вологде 
Вологда и Севастополь могут подписать соглашение о сотрудничестве
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3277
0
05.04.2022 [БлогоVO]

Как сохраняют Россию. Путь краски и дома за рубль.

335
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

602
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика