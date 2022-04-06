Вологда и Севастополь могут подписать соглашение о сотрудничестве

06.04.2022 [Общество]

Власти Вологды планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Севастополем. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов после телемоста с коллегами из правительства крымского города.  

«Мы планируем подписать соглашение между городами. Культура, образование, спорт и молодежная политика, экономика — между двумя городами много точек пересечения интересов. В экономической сфере вологодские и севастопольские предприниматели заинтересованы в создании совместных проектов», — рассказал Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.

По словам мэра Вологды, еще одна тема, которая важна для Севастополя и Вологды — экология.

«Пригласил коллег принять участие в Экофоруме, который пройдет в нашем городе с 18 по 23 апреля», — также пояснил Сергей Воропанов.

Тэги: телемост, Севастополь, сотрудничество

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