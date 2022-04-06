В Череповце пятилетнюю девочку после вмешательства прокуратуры обеспечили сенсорами глюкозы

06.04.2022 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск череповецкой прокуратуры к департаменту здравоохранения Вологодской области об обеспечении пятилетней девочки, страдающей сахарным диабетом, сенсорами глюкозы.

О нарушении ведомству заявила мать девочки. Проверка установила, что ребёнок страдает сахарным диабетом I типа и нуждается в непрерывном контроле уровня глюкозы в крови.

«При этом для использования системы непрерывного мониторинга глюкозы девочке на постоянной основе требуются расходные материалы — сенсоры глюкозы, которыми она не была обеспечена в установленном порядке», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Тэги: диабет, ребенок, прокуратура, иск, суд, решение

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