В Череповце пятилетнюю девочку после вмешательства прокуратуры обеспечили сенсорами глюкозы

В Вологде суд рассмотрел иск череповецкой прокуратуры к департаменту здравоохранения Вологодской области об обеспечении пятилетней девочки, страдающей сахарным диабетом, сенсорами глюкозы.

О нарушении ведомству заявила мать девочки. Проверка установила, что ребёнок страдает сахарным диабетом I типа и нуждается в непрерывном контроле уровня глюкозы в крови.

«При этом для использования системы непрерывного мониторинга глюкозы девочке на постоянной основе требуются расходные материалы — сенсоры глюкозы, которыми она не была обеспечена в установленном порядке», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.