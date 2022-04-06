Налоговая служба и полиция начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях

Федеральная налоговая служба поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением валютных спекулянтов, выяснил РБК. Выявлять их будут в том числе в социальных сетях.

Издание сообщает, что центральный аппарат Федеральной налоговой службы направил в территориальные органы письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. В документе отмечено, что продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

В России покупать и продавать валюту разрешено только через отделения банка. За обменные операции в обход банков КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Если в результате незаконной валютной операции получен доход в размере свыше 2 млн 250 тыс. руб., то покупателю и продавцу может грозить уголовная ответственность. По статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если доход превысил 9 млн руб., — до семи лет.

