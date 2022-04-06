Рекордно малое количество хоккейных команд примет участие в новом сезоне в КХЛ

06.04.2022 [Спорт]

Ещё до финала Кубка Гагарина, Континентальная хоккейная лига на своем сайте опубликовала список участников на сезон 2022/23. Из него следует, что в следующем году в Западной конференции, где выступает «Северсталь», будет всего 10 команд. Соперниками череповчан станут московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», ярославский «Локомотив», подмосковный «Витязь», ХК «Сочи», нижегородское «Торпедо», петербургские СКА и минское «Динамо». Напомним, что в плей-офф выходят по 8 команд из каждой конференции.

Клубы из Хельсинки и Риги — «Йокерит» и «Динамо» уже по ходу текущего сезона приняли решение выйти из состава КХЛ. Если ничего кардинально не изменится, не будет их и в следующем сезоне.

Возможно, кого-то на Запад переведут из Восточной конференции, где пока значится 12 команд. Это могут быть клубы, представляющие Татарстан — казанский «Ак Барс» или «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Ещё один потенциальный кандидат для смены конференций — омский «Авангард», 4 последних сезона игравший в подмосковной Балашихе, возвращается домой, в Омск.

Ходили разговоры, что в КХЛ могут войти команды Высшей хоккейной лиги — тольяттинская «Лада» или «Югра». Но от этой идеи решили отказаться.

Дата начала нового сезона, как и окончательное распределение по конференциям, будет известно позже.

 

Тэги: КХЛ, ХК Северсталь, хоккей

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