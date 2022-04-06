В Вологодской области до 55% снизился коллективный иммунитет к COVID-19

В Вологодской области снижается коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина.

На данный момент в регионе появляется около 200 заболевших в сутки.

«Госпитализация снизилась на 15%, но уровень суточной заболеваемости коронавирусом превышает российский в два раза. Коллективный иммунитет жителей — всего лишь 55%. По-прежнему вакцинация — самое эффективное средство профилактики. Важно своевременно сделать прививку, в том числе тем, кто уже перенес инфекцию или прививался больше шести месяцев назад». — говорит Лариса Каманина.

Всего в Вологодской области завершили вакцинацию больше 600 тысяч человек.