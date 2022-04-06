Череповец отказывается от автобусов на бензине

В Череповце планируют полностью отказаться от общественного транспорта на бензине. Об этом на заседании Гордумы сообщил мэр Вадим Германов.

«Проводится конкурс на поставку новых газомоторных автобусов. Купим их на средства инфраструктурного кредита. Наша задача — полностью перейти на газовый транспорт. Еще по проекту „Чистый воздух“ планируем получить несколько трамваев», — пояснил Вадим Германов.

Автопарк города уже обновлен на 30%. 59 газомоторных автобусов у автоколонны № 1456, 27 — у перевозчика «Новотранс».