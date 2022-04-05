73,6 млн. рублей на закупку лекарств пациентам-льготникам дополнительно выделили из бюджета Вологодской области. На такие траты региону пришлось пойти из-за роста цен на лекарства. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе антикризисного штаба, который прошел в правительстве Вологодской области 5 апреля.

– Необходимо обеспечить бесперебойную работу всех медицинских учреждений. Их снабжение необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и расходными материалами в условиях все возрастающих санкционных рисков, – заявил в ходе антикризисного штаба губернатор Олег Кувшинников.

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников сообщил, что депздрав продолжает работать по закупкам лекарств, которые выдаются жителям вологодской области бесплатно. Для обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан предусмотрено 2 миллиарда 12 миллионов рублей. Уже сейчас заключены 545 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов на 978,2 миллиона рублей (это почти половина от выделенного финансирования).

– Проводятся закупочные процедуры: на данный момент на 232, 2 миллиона рублей. Все поставщики подтверждают поставки и отгрузки. Отгрузки не срывались, – подтвердил Алексей Плотников. – Организован еженедельный мониторинг дефицитных препаратов. Эта информация доводится в медицинских учреждениях до граждан, в том числе об имеющемся дефиците с целью подбора новых средств лечения, замены альтернативными препаратами, – сообщил Плотников.

По данным на 30 марта стационары Вологодской области обеспечены расходными материалами на 2 месяца вперед. А на складе аптечной сети «Фармация» имеется запас лекарств на 4,5 месяца.

– Есть препараты в ограниченных количествах – по ним мы отрабатываем вручную. Также есть дефицитные препараты. Запасы пополняются ежедневно. Лекарственный препарат «Левотироксин» начал поступать в сеть «Фармацию». Препарат отпускается по рецепту. Количество обращений по данному вопросу уменьшилось. На сегодня в регион еще поступило еще 1500 упаковок «Левотироксина». Сейчас они оперативно распределяются в аптечной сети, – пояснил Алексей Плотников.

По словам начальника департамента здравоохранения Вологодской области, в настоящее время наблюдается рост стоимости лекарственных препаратов импортного производства, которые закупаются регионом для льготных категорий граждан. В связи с этим он попросил губернатора рассмотреть возможность увеличения финансирования на лекарственное обеспечение.

– По сравнению с эталонной неделей с 14 по 20 февраля рост цены на жизненно важные препараты колеблется в пределах 6,5-7%, – добавил Плотников.

Также в ходе штаба сообщалось о том, что депздрав организовал сбор информации о возможных рисках срывов закупок медицинского оборудования, которые могут быть связаны с ограниченным количеством на рынке импортного оборудования и ростом цен.

Алексей Плотников рассказал, что в марте этого года по инициативе Вологодской области были внесены изменения в ФЗ-44.

– Это дало нам возможность закупки медицинского оборудования, расходных материалов к нему путем проведения электронного запроса котировок, если изначальная цена контракта (НМЦК) не превышает 50 млн рублей. Был расширен перечень закупок у единственного поставщика. А также появилась возможность по соглашению сторон изменения существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, – рассказал Плотников.

По его словам, в адрес медучреждений области в настоящее время поступают обращения поставщиков медицинских изделий о невозможности исполнения контракта на прежних условиях.

В связи с удорожанием медицинских препаратов из бюджета Вологодской области дополнительно были выделены 73,6 млн. рублей на закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан.