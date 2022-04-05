Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений.

– Теперь звание будет присваиваться вне зависимости от поощрений за добросовестный труд, – пояснил губернатор Олег Кувшинников в ходе антикризисного штаба, который прошел в правительстве Вологодской области 5 апреля.

Для получения этого звания мужчинам необходимо достичь возраста 60 лет и иметь страховой стаж 45 лет. Для женщин – возраст 55 лет и страховой стаж 40 лет.

Так как в связи со снятием ограничений по присвоению звания «Ветеран труда Вологодской области» в регионе добавится около 10 000 ветеранов, то губернатор поручил дополнительно выделить из областного бюджета 359,9 млн рублей на выплаты ЕДВ и ЕДК ветеранам.

