Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

05.04.2022 [Культура]

Компания Тимура Бекмамбетова «Bazelevs» начинает в Вологодской области съемки нового фильма. Рабочее название кинопроекта – «Монастырь».

Жителей Вологодской области приглашают принять участие в кастинге на эпизодические роли.

Так, например, в Вологде кастинг актеров пройдет 12 апреля. Здесь будут искать мужчин с бородами, несовременными стрижками, с удлиненными волосами. 

Также нужны мужчины-старцы от 50 лет, обязательно с бородой и удлиненной стрижкой. 

Помимо этого, будут нужны женщины с простыми светлыми лицами, с натуральным цветом волос, без татуажа, без нарощенных ресниц, пирсинга, пластики и шеллака.

Соответствующее объявление о наборе опубликовано в группе Актеры массовых сцен Вологодской области.

В Кириллове кастинг на таких же персонажей пройдет 13 или 14 апреля. 

Актерам массовых сцен обещают 12-часовой съемочный день, который будет оплачиваться сразу же после смены, горячий обед на площадке, буфет и трансфер до площадки и обратно до точки сбора.

Подать заявку на участие можно через сообщения группы Актеры массовых сцен Вологодской области.

– Первое слово в сообщении – название вашего города (Вологда, Череповец или Кириллов), далее, отправляем данные о себе строго по пунктам: 1. ФИО, 2. Возраст, 3. Номер телефона, 4. РостРазмер одеждыобуви, 5. Фото – портрет, фото в полный рост. Актуальное, свежее селфи, где хорошо видно ваше лицо, – говорится в объявлении.

Тэги: съемки фильма, Вологда, Кириллов

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