Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

Компания Тимура Бекмамбетова «Bazelevs» начинает в Вологодской области съемки нового фильма. Рабочее название кинопроекта – «Монастырь».
Жителей Вологодской области приглашают принять участие в кастинге на эпизодические роли.
Так, например, в Вологде кастинг актеров пройдет 12 апреля. Здесь будут искать мужчин с бородами, несовременными стрижками, с удлиненными волосами.
Также нужны мужчины-старцы от 50 лет, обязательно с бородой и удлиненной стрижкой.
Помимо этого, будут нужны женщины с простыми светлыми лицами, с натуральным цветом волос, без татуажа, без нарощенных ресниц, пирсинга, пластики и шеллака.
Соответствующее объявление о наборе опубликовано в группе Актеры массовых сцен Вологодской области.
В Кириллове кастинг на таких же персонажей пройдет 13 или 14 апреля.
Актерам массовых сцен обещают 12-часовой съемочный день, который будет оплачиваться сразу же после смены, горячий обед на площадке, буфет и трансфер до площадки и обратно до точки сбора.
Подать заявку на участие можно через сообщения группы Актеры массовых сцен Вологодской области.
– Первое слово в сообщении – название вашего города (Вологда, Череповец или Кириллов), далее, отправляем данные о себе строго по пунктам: 1. ФИО, 2. Возраст, 3. Номер телефона, 4. РостРазмер одеждыобуви, 5. Фото – портрет, фото в полный рост. Актуальное, свежее селфи, где хорошо видно ваше лицо, – говорится в объявлении.