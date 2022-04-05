Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

Компания Тимура Бекмамбетова «Bazelevs» начинает в Вологодской области съемки нового фильма. Рабочее название кинопроекта – «Монастырь».

Жителей Вологодской области приглашают принять участие в кастинге на эпизодические роли.

Так, например, в Вологде кастинг актеров пройдет 12 апреля. Здесь будут искать мужчин с бородами, несовременными стрижками, с удлиненными волосами.

Также нужны мужчины-старцы от 50 лет, обязательно с бородой и удлиненной стрижкой.

Помимо этого, будут нужны женщины с простыми светлыми лицами, с натуральным цветом волос, без татуажа, без нарощенных ресниц, пирсинга, пластики и шеллака.

Соответствующее объявление о наборе опубликовано в группе Актеры массовых сцен Вологодской области.

В Кириллове кастинг на таких же персонажей пройдет 13 или 14 апреля.

Актерам массовых сцен обещают 12-часовой съемочный день, который будет оплачиваться сразу же после смены, горячий обед на площадке, буфет и трансфер до площадки и обратно до точки сбора.

Подать заявку на участие можно через сообщения группы Актеры массовых сцен Вологодской области.