В Вологде сохранять зрение новорожденным будут с помощью новой методики

05.04.2022 [Общество]

Вологодские врачи начали применять новую методику для сохранения зрения у новорожденных.  Методику будут использовать при диагностировании у маленьких пациентов ретинопатии. Это серьезное заболевание глаз, которое связано с нарушением у недоношенных детей развития светочувствительной области глаза — сетчатки. Ретинопатия может привести к значительному снижению зрения и слепоте.

«Новая методика заключается в однократном введении дорогостоящего препарата в полость глаза — ингибитора факторов роста сосудов, что позволяет сохранить зрение у детей. Препарат закупается по ОМС. Ранее при ретинопатии недоношенных использовали лазерную коагуляцию», — рассказал на своей странице в соцсети начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

По его словам, в настоящее время современную методику применяют в крупных специализированных офтальмологических центрах. Теперь такая возможность появилась у вологодских врачей.

На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных трое детей прошли процедуру по введению ингибитора. Все они сейчас абсолютно здоровы по зрению.

Тэги: новорожденные, методика, здравоохранение

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