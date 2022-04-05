Жительница Вологды взыскала 150 тысяч со службы городского хозяйства за то, что упала

Жительница Вологды взыскала 150 тысяч рублей со службы городского хозяйства за то, что поскользнулась и упала на 39 неделе беременности.

Происшествие случилось 8 января прошлого года. Женщина, будучи беременной, получила травму, упав на нечищеном проезде на улице Ярославской между домами № 23 и № 23б.

Фото: or71.ru

Ссылаясь на причинение физических и нравственных страданий в связи с полученной травмой, необходимостью несения затрат на лечение, приобретение необходимых товаров, вологжанка обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бывалово», департаменту городского хозяйства администрации города Вологды.

В своем заявлении она попросила взыскать с надлежащего ответчика в её пользу возмещение ущерба здоровью 22 407 рублей, компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей.

В ходе судебных заседаний выяснилось, что ответственность за участок, на котором произошло падение, несет МКУ «Служба городского хозяйства».

25 августа прошлого года решением Вологодского городского суда исковые требования женщины были частично удовлетворены. В ее пользу со службы городского хозяйства было взыскано 150 тысяч рублей морального вреда.

С таким решением служба городского хозяйства не согласилась. Учреждение подало апелляционную жалобу в Вологодский областной суд. В своей жалобе оно сослалось на неправильное применение норм материального права и просило решение суда отменить с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению службы городского хозяйства, материалы дела не содержат документов, которые бы подтверждали наличие вины и противоправных действий МКУ «Служба городского хозяйства». Учреждение заявило, что территория между многоквартирными домами № 23а и № 23б по улице Ярославской, на которой произошло падение истца, не является автомобильной дорогой общего пользования местного значения, соответственно, МКУ «Службой городского хозяйства» не содержится.

Однако согласно заключению кадастрового инженера, падение истца произошло на землях неразграниченной государственной собственности.

«Исходя из публичной кадастровой карты, территория, на которой произошло падение, является прилегающей территорией к дому № 23а по ул. Ярославская (5,9 м от дома), следовательно, в силу пункта 3.6.4 Правил благоустройства города Вологды, работы по содержанию прилегающей территории включают в себя в том числе и работы по уборке снега, устранение скользкости пешеходных коммуникаций, обязанность по уборке возлагается на собственников объектов капитального строительства и земельных участков», — говорится в определении Вологодского областного суда от 2 февраля уже этого года.

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации морального вреда, суд исходил из того, что МКУ «Служба городского хозяйства» не обеспечило надлежащее содержание дорожного покрытия на проезде, где произошло падение женщины.

Доказательств того, что проезд содержался надлежащим образом, служба городского хозяйства не смогла представить суду.

«В связи с чем суд правомерно усмотрев в действиях МКУ „Служба городского хозяйства“ все признаки деликтного правонарушения, обоснованно возложил на него гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный истцу при падении. Доводы апеллянта об отсутствии вины и противоправных действий (бездействий) с его стороны являются несостоятельными, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствами», — посчитали в Вологодском областном суде.

В итоге решение Вологодского городского суда от 25 августа 2021 года было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» — без удовлетворения.