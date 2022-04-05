Зелёные зоны в Вологде обработают от клещей

05.04.2022 [Общество]

18 апреля в Вологде начнётся обработка зелёных зон от клещей.

В срок до 15 июля подрядчик — тверская компания ООО «Дезконтакт» — должен будет обработать парки, сады, скверы, бульвары, улицы и зелёные зоны вдоль рек общей площадью 704,5 гектара. Сумма контракта составила около 451 000 рублей. Дезинсекция будет проводиться препаратом «Циперметрин».

«Средство используем уже не в первый раз, оно зарекомендовало себя хорошо. Начнем с обработки парков и улиц в центральной части города», — рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексей Шумилов.

После обработки территории минимум на 24 часа будут огорожены сигнальной лентой. Будут также вывешены предупреждающие объявления. В июле специалисты проверят участки: если они обнаружат клещей, обработка будет проведена повторно, сообщает пресс-служба администрации города.

Тэги: клещи

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