Международный фестиваль кружева пройдет в Вологде с 14 по 17 июля

05.04.2022 [Культура]

Международный фестиваль кружева «Vita Lace» пройдет в Вологде с 14 по 17 июля. В этом сезоне фестиваль, который уже дважды переносился из-за коронавирусных ограничений, состоится в четвертый раз. Для дизайнеров, художников, кружевниц, коллекционеров и ценителей этого изящного искусства «Vita Lace» является одним из самых ожидаемых событий.

По сообщению пресс-службы областного правительства, центральной темой фестиваля в этом году станут «Истоки», а ключевые события форума посвятят вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов.

Визитной карточкой фестиваля будут традиционные зрелищные мероприятия, которые объединят в одном месте мастеров кружевоплетения.

Для гостей будут работать несколько тематических выставок, в том числе выставка-презентация кружевных изделий участников фестиваля. Будет организована и выставка-ярмарка по продаже кружевных изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения.

«Фестиваль кружева» наряду с театральным фестивалем «Голоса истории» станет ключевым событием мультиформатного проекта «Фестивальное лето на Вологодчине», — рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина. — В Год культурного наследия народов России мы покажем, что промысел, который прославил Вологодчину, продолжает жить и развиваться».

Тэги: фестиваль, вологодское кружево, Vita Lace

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