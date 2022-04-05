Международный фестиваль кружева пройдет в Вологде с 14 по 17 июля

Международный фестиваль кружева «Vita Lace» пройдет в Вологде с 14 по 17 июля. В этом сезоне фестиваль, который уже дважды переносился из-за коронавирусных ограничений, состоится в четвертый раз. Для дизайнеров, художников, кружевниц, коллекционеров и ценителей этого изящного искусства «Vita Lace» является одним из самых ожидаемых событий.

По сообщению пресс-службы областного правительства, центральной темой фестиваля в этом году станут «Истоки», а ключевые события форума посвятят вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов.

Визитной карточкой фестиваля будут традиционные зрелищные мероприятия, которые объединят в одном месте мастеров кружевоплетения.

Для гостей будут работать несколько тематических выставок, в том числе выставка-презентация кружевных изделий участников фестиваля. Будет организована и выставка-ярмарка по продаже кружевных изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения.